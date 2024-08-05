Через атаку росіян по Полтавщині досі є відхилення від графіка руху потягів — Укрзалізниця

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 324

Нині Укрзалізниця має 4 відхилення від графіка руху потягів внаслідок атаки росіян по Полтавщині у ніч на 4 серпня. Тоді пошкодилась залізнична інфраструктура в області. Про це стало відомо з повідомлення Укрзалізниці станом на ранок 5 серпня.

— Вже понад добу декілька наших поїздів «наздоганяють» графік: це досі наслідки вчорашньої зміни маршрутів в результаті обстрілу інфраструктури на Полтавщині, — йдеться у повідомленні.

Напрями з відхиленням:

№ 104/103 Львів — Краматорськ (+5:10)

№ 22/21 Львів — Харків (+5:10)

№ 2/1 Івано-Франківськ — Харків (+2:35)

№ 202/201 Ворохта — Харків (+2:35)

— Рейси 64/63 Львів — Харків та 112/111 Львів — Ізюм вночі повністю повернулись до розкладу. Двогрупний поїзд привіз до Києва 218 пасажирів у комендантську годину, тож для них було організовано розвозку автобусами по місту, за потреби — можливість ночівлі або пересадки на інші рейси, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час атаки по Полтавщині російською армією у ніч на 4 серпня пошкодились колії, контактна мережа, опори тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, йшлося у повідомленні Укрзалізниці.