Через атаку росіян по Полтавщині досі є відхилення від графіка руху потягів — Укрзалізниця

Нині Укрзалізниця має 4 відхилення від графіка руху потягів внаслідок атаки росіян по Полтавщині у ніч на 4 серпня. Тоді пошкодилась залізнична інфраструктура в області. Про це стало відомо з повідомлення Укрзалізниці станом на ранок 5 серпня.
Напрями з відхиленням:
Нагадаємо, під час атаки по Полтавщині російською армією у ніч на 4 серпня пошкодились колії, контактна мережа, опори тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, йшлося у повідомленні Укрзалізниці.
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