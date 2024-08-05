Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Через атаку росіян по Полтавщині досі є відхилення від графіка руху потягів — Укрзалізниця

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 324

Відставання від графіка — від понад 2 годин

Нині Укрзалізниця має 4 відхилення від графіка руху потягів внаслідок атаки росіян по Полтавщині у ніч на 4 серпня. Тоді пошкодилась залізнична інфраструктура в області. Про це стало відомо з повідомлення Укрзалізниці станом на ранок 5 серпня. 

— Вже понад добу декілька наших поїздів «наздоганяють» графік: це досі наслідки вчорашньої зміни маршрутів в результаті обстрілу інфраструктури на Полтавщині, — йдеться у повідомленні. 

Напрями з відхиленням:

  • № 104/103 Львів — Краматорськ (+5:10)
  • № 22/21 Львів — Харків (+5:10)
  • № 2/1 Івано-Франківськ — Харків (+2:35)
  • № 202/201 Ворохта — Харків (+2:35)
— Рейси 64/63 Львів — Харків та 112/111 Львів — Ізюм вночі повністю повернулись до розкладу. Двогрупний поїзд привіз до Києва 218 пасажирів у комендантську годину, тож для них було організовано розвозку автобусами по місту, за потреби — можливість ночівлі або пересадки на інші рейси, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, під час атаки по Полтавщині російською армією у ніч на 4 серпня пошкодились колії, контактна мережа, опори тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, йшлося у повідомленні Укрзалізниці. 

0
Автор: Телеграф
Теги: потяг Укрзалізниця
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх