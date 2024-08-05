У Полтавській області працювала ППО — Повітряні сили

У ніч на 5 серпня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала ударні безпілотники типу «Shahed». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначено, що росіяни атакували БпЛА із російських районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ. Загалом сили ППО в 7 областях України знищили 24 Shahed.
Нагадаємо, внаслідок атаки росіян у ніч на 4 серпня пошкодилась залізнична інфраструктура на Полтавщині.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.