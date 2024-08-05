У Полтавській області працювала ППО — Повітряні сили

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У ніч на 5 серпня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала ударні безпілотники типу «Shahed». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначено, що росіяни атакували БпЛА із російських районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ. Загалом сили ППО в 7 областях України знищили 24 Shahed.

Нагадаємо, внаслідок атаки росіян у ніч на 4 серпня пошкодилась залізнична інфраструктура на Полтавщині.