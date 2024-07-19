«Спецсервіс-Кременчук» тимчасово припинив прийом котів через спалах панлейкопенії

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 109

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» тимчасово припинив прийом та випуск котів на пункті тимчасового утримання через підозру на панлейкопенію в одного з котів. Це небезпечне вірусне захворювання, відоме як «котяча чумка», має високу смертність серед котів. Для людей та собак воно не становить загрози, але вони можуть переносити збудники вірусу на взутті та одязі. Про це «Спецсервіс» повідомив в інстаграмі.

Прохід на територію приміщення для утримання котів обмежено і дозволено тільки працівникам підприємства, які займаються дезінфекцією та доглядом за хворими тваринами.

— Просимо вас тимчасово самостійно допомагати безпритульним котам, які захворіли чи потрапили у біду. Якщо маєте можливість прийняти кота на перетримку та лікування, залиште свої контакти. Це стосується котів, які потраплять у біду на вулиці під час карантину, — йдеться у повідомленні.

Прийом собак відбуватиметься у звичайному режимі, обмеження стосуються тільки котів.

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