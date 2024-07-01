У «Полтаваобленерго» опублікували графік погодинного відключення світла на 2 липня

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 161

У вівторок, 2 липня, у Кременчуці та на Полтавщині графіки погодинного відключення світла застосовуватимуть одночасно для трьох черг. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

Ознайомитися з графіком погодинного відключення світла на вівторок можна за посиланням.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.



