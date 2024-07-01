Військового з Кременчуцького району нагородили орденом «За мужність» посмертно

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 264

Олег Підтикан загинув у жовтні 2023 року в одеському госпіталі від отриманих поранень

23-річного матроса Олега Підтикана з Кременчуцького району посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Про це повідомили на facebook-сторінці Горішньоплавнівської міської ради 1 липня.

Нагороду військовий отримав за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, вказано в указі президента України № 401/2024 від 28 червня 2024 року.

Олег Підтикан загинув у жовтні 2023 року в одеському госпіталі від отриманих поранень під час штурму.