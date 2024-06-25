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Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей внаслідок семи останніх атак ворога

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 409

 

Готуючись до зими, Україна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації

Внаслідок семи останніх російських атак на енергетику Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей — половину всього енерговиробництва країни. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, готуючись до цієї та наступної зими, Україна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. На думку Володимира Кудрицького, розосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських атак.

- На жаль, нам доводиться мати справу з реаліями, які полягають у тому, що атаки, ймовірно, триватимуть. І ми повинні бути готовими, ми маємо відновити якомога більшу частину генерації до зими. Ми повинні просити додаткову ППО для захисту того, що ми відновлюємо. Але також ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися — якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз. Треба починати прямо зараз, — зазначив він.

Зазначимо, що в Україні понад половину електроенергії генерують атомні електростанції, а в зимові періоди високого споживання ця цифра доходить до 70%. Водночас теплові та гідроелектростанції забезпечують додаткові електричні потужності, які необхідні, щоб швидко нарощувати виробництво електроенергії у часи пікового споживання. Без цих додаткових потужностей в енергосистемі виникає дисбаланс і дефіцит, що призводить до відключень.

Прогнозується, що планові відключення триватимуть все літо, оскільки атомні електростанції проходять планове технічне обслуговування, готуючись до зимового періоду.

Нагадаємо, армія РФ здійснила ракетний удар по цивільній інфраструктурі Полтавського району 17 червня близько 14.06. Внаслідок обстрілу постраждали 12 громадян, з них двоє дітей. Рятувальники загасили пожежу, яка розгорілася на території площею близько 100 м2. Ударна хвиля пошкодила і житлові та адміністративні будівлі, що розташовані поруч. Зруйновані і ліній електропередач — без світла залишилися 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Укренерго
Теги: Укренерго відключення електроенергії електростанції
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