Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей внаслідок семи останніх атак ворога

Внаслідок семи останніх російських атак на енергетику Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей — половину всього енерговиробництва країни. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.
Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, готуючись до цієї та наступної зими, Україна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. На думку Володимира Кудрицького, розосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських атак.
Зазначимо, що в Україні понад половину електроенергії генерують атомні електростанції, а в зимові періоди високого споживання ця цифра доходить до 70%. Водночас теплові та гідроелектростанції забезпечують додаткові електричні потужності, які необхідні, щоб швидко нарощувати виробництво електроенергії у часи пікового споживання. Без цих додаткових потужностей в енергосистемі виникає дисбаланс і дефіцит, що призводить до відключень.
Прогнозується, що планові відключення триватимуть все літо, оскільки атомні електростанції проходять планове технічне обслуговування, готуючись до зимового періоду.
Нагадаємо, армія РФ здійснила ракетний удар по цивільній інфраструктурі Полтавського району 17 червня близько 14.06. Внаслідок обстрілу постраждали 12 громадян, з них двоє дітей. Рятувальники загасили пожежу, яка розгорілася на території площею близько 100 м2. Ударна хвиля пошкодила і житлові та адміністративні будівлі, що розташовані поруч. Зруйновані і ліній електропередач — без світла залишилися 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.
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