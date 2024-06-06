«Коли дзвонив, казав: хто, як не ми?»: у Кременчуці в останню путь провели загиблого військового Олександра Голуба

Сьогодні, 6 червня, у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці попрощалися із загиблим військовослужбовцем, молодшим сержантом Олександром Голубом. Народився чоловік 20 жовтня 1974 року, навчався у Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського. До військової служби працював у нафтопереробній галузі.
До собору попрощатися з Олександром прийшло багато людей — рідні, друзі, колеги. Товариш загиблого, теж Олександр, говорить, зараз без батька лишилися четверо дітей.
Чоловік розповідає: загиблий не служив раніше. Проте, коли мобілізували пишався військовою формою.
Олександр каже, його товариш мав забрати тіло полеглого бійця поблизу бліндажа. Військовий пішов це тіло забирати — і там його спіткав смертельний удар противника.
Лише добрими словами про загиблого відгукується і його колега, Віктор.
До лав Збройних Сил України Олександр Голуб долучився 6 лютого 2024 року.
У полеглого захисника лишилися дружина та четверо дітей від двох шлюбів.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Олександра на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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