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Суд скасував рішення міськради про внесення змін до детального плану Північного промвузла Кременчука: текст рішення

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Полтавський суд визнав сесію Кременчуцької міськради від 8 вересня 2023 року неповноважною

21 травня Полтавський окружний адміністративний суд виніс рішення у справі за адміністративним позовом Сергія Захожого проти Кременчуцької міської ради. Суд визнав неповноважною сесію міської ради від 8 вересня 2023 року та протиправним і нечинним рішення про затвердження внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука. Про це стало відомо з оприлюдненого депутатом міськради Богданом Лазоренком тексту рішення суду.

Історія справи

Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій зазначив, що 8 вересня 2023 року під час сесії міської ради не було необхідної кількості депутатів, відсутня була письмова реєстрація, а також не проводився технічний запис сесії. Він також наголосив на невідповідності використання мобільного застосунку «Viber» для голосування законодавству України.

Рішення суду

Полтавський окружний адміністративний суд визнав, що сесія міської ради 8 вересня 2023 року була неповноважною, оскільки для участі у ній не зареєструвалися більшість депутатів. Також суд визнав протиправним і нечинним рішення Кременчуцької міської ради про затвердження внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука, через недотримання законодавства щодо проведення громадських слухань та оприлюднення відповідної інформації.


Зміни в Генплані

Як написав у своєму телеграм-каналі депутат міськради Богдан Лазоренко, на діючому Генеральному плані міста вказана території визначена саме як «Індустріальний парк Центральний». На території індустріальних парків не може здійснюватись діяльність, пов’язана з виробництвом підакцизних товарів у т. ч. палива, як і діяльність заводу з переробки вуглеводневої сировини.

— А тепер подумайте над тим, чому наші владники так швидко вирішили вносити зміни в Ген. план, збирати сітку і знищувати поняття «Індустріальний парк»? — пише Лазоренко.

Прочитати повний текст рішення можна тут:_-rishennja.pdf [603,78 Kb] (cкачиваний: 7)  


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Автор: Аліса Котова
Теги: НПЗ судове рішення Генплан будівництво сесія
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