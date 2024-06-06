На Полтавщині без електрики залишається 21 населений пункт

Станом майже на 9.00 6 червня електропостачання немає в абонентах у Новосанжарській, Кременчуцькій, Кобеляцькій, Козельщинській і Чутівській громадах через погіршення погодних умов. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, у другій половині доби 5 червня у Кременчуці пройшла злива зі шквалами та градом. Внаслідок негоди в місті затопило вулиці, тимчасово зупинився рух громадського транспорту, рятувальники прибирали повалені дерева, що лежали на дорогах, машинах та будівлях у Кременчуцькому районі.
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