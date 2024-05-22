Дружинам мобілізованих військовослужбовців пеню та проценти за кредит не нараховуватимуть

Дружини військовослужбовців після 18 травня отримали додаткові пільги від держави, пише «Судово-юридична газета».
Так, пункт 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає, що військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються. Виключення з цього правила — кредитні договори щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду, та автомобілів.
А закон про вдосконалення мобілізації, який набув чинності 18 травня, такі пільги поширив також на дружин (чоловіків) військовослужбовців, внесли зміни до цієї статті.
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Так, пункт 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» відтепер викладений у такій редакції:
Нагадаємо, що новий закон про вдосконалення мобілізації набрав чинності 18 травня 2024 року. У його прикінцевих та перехідних положеннях доручається Кабінету міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього закону прийняти нормативно-правові акти, що з нього випливають. А у тримісячний строк привести усі свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.
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