Дружинам мобілізованих військовослужбовців пеню та проценти за кредит не нараховуватимуть

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Дружини військовослужбовців після 18 травня отримали додаткові пільги від держави, пише «Судово-юридична газета».

Так, пункт 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає, що військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються. Виключення з цього правила — кредитні договори щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду, та автомобілів.

А закон про вдосконалення мобілізації, який набув чинності 18 травня, такі пільги поширив також на дружин (чоловіків) військовослужбовців, внесли зміни до цієї статті.

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Так, пункт 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» відтепер викладений у такій редакції:

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період на весь час їх призову, а також їх дружинам (чоловікам),, а також іншим військовослужбовцям, під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією РФ проти України, їх дружинам (чоловікам) — штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.

Нагадаємо, що новий закон про вдосконалення мобілізації набрав чинності 18 травня 2024 року. У його прикінцевих та перехідних положеннях доручається Кабінету міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього закону прийняти нормативно-правові акти, що з нього випливають. А у тримісячний строк привести усі свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.