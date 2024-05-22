У центрі Кременчука горів підвал

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 272

Інформації про потерпілих наразі немає

Сьогодні, 22 травня, близько 11.50 у центрі Кременчука сталася пожежа. Про пожежну машину на Соборній «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.

Згодом у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що сталася пожежа у підвалі одного з будинків.

На місці працюють рятувальники. Детальної інформації про подію наразі немає.

Нагадаємо, зранку у Кременчуці горіла господарська споруда — рятувальникам довелося евакуювати людину.