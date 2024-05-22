У центрі Кременчука горів підвал

Сьогодні, 22 травня, близько 11.50 у центрі Кременчука сталася пожежа. Про пожежну машину на Соборній «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.
Згодом у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що сталася пожежа у підвалі одного з будинків.
На місці працюють рятувальники. Детальної інформації про подію наразі немає.
Нагадаємо, зранку у Кременчуці горіла господарська споруда — рятувальникам довелося евакуювати людину.
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