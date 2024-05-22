У центрі Кременчука зіткнулися дві автівки

Сьогодні, 13:53 Переглядів: 497

Сьогодні, 22 травня, близько 13.30 у Кременчуці на вулиці Івана Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці.

За попередньою інформацією, на дорозі зіткнулися два автомобілі. На місці уже працює патрульна поліція.

Інформації про травмованих чи постраждалих наразі немає.

Рух вулицею частково ускладнено, тож водіям варто на це зважати під час планування маршруту у тому напрямку.

Нагадаємо, учора на Полтавщині зіткнулися дві автівки — одна людина загинула, ще двоє травмовані.



