Яка на сьогодні ситуація на кар’єрі «Кварц»: відповідь влади

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Раніше у мерії говорили про ймовірність подальшого розвитку зсуву на прилеглій території радіусом до 50 метрів

Кар’єроуправління «Кварц» наразі займається укріпленням схилу відвалу кар’єру. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 травня.

За його словами, наразі ситуація на кар’єрі контрольована.

Що передувало

25 квітня на кар’єрі «Кварц» стався зсув ґрунту, що призвів до обвалу близько 30 тисяч кубометрів. Його спричинило перезволоження ґрунту через дощі та підмивання ґрунтовими водами, розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. Раніше в мерії говорили про ймовірність подальшого розвитку зсуву на прилеглій території радіусом до 50 метрів.

За словами міського голови Кременчука Віталій Малецький, зсув ґрунту частково пошкодив гаражі, городи та погреби, що знаходились поруч з кар’єром.