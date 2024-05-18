У 19-річного кременчужанина військові знайшли наркотики

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 258

Жителю Кременчука мають повідомити про підозру та обрати запобіжний захід

18 травня військовослужбовці Національної гвардії України виявили у 19-річного жителя Кременчука згортки з наркотиками. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

Слідчі вилучили у кременчужанина 10 закладок з наркотиками. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження.

Правоохоронці розслідують справу у рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Жителю Кременчука мають повідомити про підозру та обрати запобіжний захід.

Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі, зазначили у поліції.