«Полтаваобленерго» опублікувало графік погодинного відключення світла на 16 травня

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 13

Графік вводять через дефіцит електричної потужності в країні

16 травня у Полтавській області «Полтаваобленерго» застосовуватиме графік погодинного відключення світла з 00.00 до 9.00 та з 16.00 до 00.00. Про це повідомили на сайті підприємства.

В обленерго вже оприлюднили актуальний графік відключень на 16 травня, а також перелік адрес і черг, за яким вимикатимуть електроенергію.

Нагадаємо, у «Полтаваобленерго» раніше попереджали про застосування графіка погодинного відключення світла через дефіцит електричної потужності.