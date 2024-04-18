Що планують побудувати на місці старої синагоги Юровського: відповідь влади

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 303

На місці зруйнованої старої синагоги імені Юровського (старий гуртовий склад), що розташована біля Кременчуцького національного університету хочуть побудувати дві дев’ятиповерхівки. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко після засідання земельної комісії 18 квітня.

— Є розроблений план, приблизний. Але це все ще не остаточно. Ці ділянки були викуплені з аукціону і у них є власники. Поки що очікуємо рішення, — заявив Дмитро Кравченко.

Чиновник додав, що деякі будівельні матеріали з покинутих забудов влада передала на потреби військових, зокрема дерев’яні балки для будівництва фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, у центрі Кременчука по цеглинах розбирають дореволюційну будівлю — синагогу Юровського.