У центрі Кременчука по цеглинах розбирають дореволюційну будівлю — синагогу Юровського

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 507 Коментарів: 1

У Кременчуці почали розбирати дореволюційні будівлі, одна з яких — синагога Юровського (згадка про синагогу Юровського є в збірці «Синагоги Центральної України»). Будівлі знаходяться поруч із Кременчуцьким національним університетом.

Так приміщення виглядало у 2017 році

Раніше у тих приміщеннях знаходився гуртовий склад, де скуповувалися кременчужанами. Пізніше приміщення належали трикотажній фабриці «Рута», де розміщувалися склади.

Журналіст «Кременчуцького Телеграфа» поцікавився у міського голови Віталія Малецького, що планують розмістити на місці знищеної історичної будівлі. На що мер відказав, що згідно з планом тут планують збудувати новий житловий будинок.

Разом із міським головою та віцемером Русланом Проценком журналісти оглянули територію. Цілі фрагменти цегли складали один до одного. Одну з цеглин Малецький взяв для подарунка віцемеру Дмитру Кравченку. Цеглину з тавром ВтБ передадуть до Кременчуцького краєзнавчого музею.

Заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко з цеглиною, яку передадуть згодом до Кременчуцького краєзнавчого музею

Варто зазначити, що історичні будівлі з жовтої та помаранчевої цегли, що мають тавро ВтБ.

Цегла заводу Василя Терехова-Багреєва, який працював у Кременчуці з 1845 року. Станом на 1887 рік в рік тут виготовляли 500 000 цеглин, працювало 30 робітників.

При синагозі Юровского був хедер (початкова школа) та бейт-мідраш (приміщення присвячене вивченню Тори). Станом на 2017 рік в цьому приміщенні знаходився пункт прийому макулатури. За припущеннями краєзнавця Бориса Бабілуа, то це саме приміщення колишньої синагоги Юровського. Будівля дореволюційна, одна з 11 синагог, які на той час діяли у Кременчуці.

«Про те, що в будівлі знаходилася синагога, підтверджує поглиблення – ніша на східній стороні стіни, що може свідчити про Арон Кодеш, що знаходилася там, – шафа для сувоїв тори.

Вразило те, що місцями збереглося ліплення, властиве для єврейської сакрально-культової архітектури. І, о, дива, всі ті ж поглиблення та сліди для мезуз на одвірках дверей! Зала велика, простора, безліч підсобних приміщень, арок. Про синагогу Юровського, як розповідають, був хедер (початкова школа) і бейт-мідраш (де вивчали Тору). За деякими відомостями, синагога належала чи то чорнобильським, чи то брацлавським хасидам. Як свідчать історичні джерела, у роки революції у синагозі Юровського розмістили казарму для солдатів, і депутати міської думи від єврейських партій вимагали негайно звільнити та очистити приміщення»

Вспоминая Кременчуг, реб Гершель Абрамов говорил: «Когда я был мальчишкой, в Кременчуге было одиннадцать синагог, две из которых принадлежали ХАБАДу. Одна из них называлась «маленькой хабадской», а другая — «большой хабадской. Иешива была расположена в «большой хабадской». На исходе каждой субботы была Мелаве Малка — трапеза, в доме одного из хасидов, на которой собиралось около сорока человек. Во время этих встреч царила особая атмосфера, так как на них присутствовали все великие хасиды, которые жили в городе и в близлежащем Крюкове. Среди постоянных участников были братья Берк, реб Довид Лейб и реб Аврум Аарон Хен, реб Довид Гурхабер, Шимон Левин, конечно же — Исроэль Ноах Билиницкий и другие. В 5690 году власти закрыли иешиву Томхей Тмимим в Кременчуге, и в последующие годы закрыли множество синагог, включая две хабадские. Хасиды стали собираться в одной из сырых и темных комнат в «Юровской» синагоге, на Мариинской улице, где собирался хабадский минян. Вспоминается праздник Симхат Тора в синагоге Юровского, в Кременчуге. В ночь праздника, после вечерней молитвы Маарив, все отправились в дом Исроэля Ноаха, где реб Билиницкий говорил на темы Хасидута до полуночи, а затем начались танцы — акафот. Исроэль Ноах сильно страдал от болей в ногах. Однажды родные решили запретить ему танцевать акафот. Когда пришло время танцевать со свитком Торы, сыновья схватили его и сказали: «Папа, не ходите танцевать, так как вы так много страдаете». Они силой удерживали его за пояс — гартл и не пускали его танцевать. Он внезапно развязал гартл, выскользнул из крепких рук сыновей, и с большой радостью присоединился к веселящимся и танцующим хасидам. Он сказал тогда: «В Симхат Тора Вс-вышний даёт дополнительные силы». Он энергично танцевал, как молодой, до конца акафот».