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Кременчук, Здоров'я

У лікарні «Кременчуцька» доступна черезстравохідна ехокардіографія

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 143

 

Це ультразвукове дослідження серця проводиться через стравохід з використанням спеціального датчика

Відтепер для пацієнтів відділень лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» доступне таке обстеження, як черезстравохідна ехокардіографія (ультразвукове дослідження серця проводиться через стравохід з використанням спеціального датчика). Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Таке дослідження дозволяє достовірно оцінити анатомію камер і стінок серця, вушка передсердь, великі судини, роботу клапанів, що має суттєве значення в діагностиці захворювань.

Коли лікар рекомендує черезстравохідну ехокардіографію:

  • при потребі визначити джерело емболії при ішемії та інсульті;
  • при підозрі на придбаний або вроджений порок серця, ендокардит, новоутворення і тромб серця, патології аорти тощо;
  • при необхідності визначити, чи є порушення в роботі імплантованого протеза серцевого клапана;
  • при потребі уточнити дані, отримані при проведенні звичайної ЕхоКГ, оскільки зображення може бути недостатньо чітким для постановки діагнозу.

Дослідження проводить лікар вищої категорії Світлана Старун на новій апаратурі, що дозволяє зробити процедуру максимально комфортною для пацієнта.

За словами директорки лікарні Оксани Корлякової, обладнання для проведення черезстравохідної ехокардіографії медзаклад отримав вже давно для відділення кардіохірургії, воно придбане за державні кошти. Лікар Світлана Старун пройшла спеціальне навчання, їздила на курси, щоб його освоїти. Наразі ця процедура доступна тільки для стаціонарних пацієнтів, можливо, пізніше буде доступна і для амбулаторних.

Нагадаємо, Кременчуцька міська лікарня планового лікування отримала нове медичне обладнання.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарня Кременчуцька серце дослідження УЗД
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