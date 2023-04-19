Кременчуцька міська лікарня планового лікування отримала нове медичне обладнання

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Допомога надійшла від благодійних організацій для опікового відділення медзакладу

Опікове відділення Кременчуцької міської лікарні планового лікування отримало медичне обладнання та витратні матеріали від благодійних організацій. Про це йдеться на сторінці медичного закладу у фейсбуці.

Допомога надійшла від благодійного фонду Nova Ukraine, благодійної організації «Благодійний фонд «Пацієнти України», благодійної організації «Благодійний фонд «Національна агенція гуманітарної допомоги «Здорові».

Лікарня отримала таке медичне обладнання:

комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-04-Альфа;

стерилізатори повітряні ГП-80 – 3 шт.,

перфоратор шкіри ПК-717, витратні матеріали для дерматомів та перфораторів;

ультразвуковий сканер Orcheo lite з конвексним (2-5 МГц) та лінійним (5-12,5 МГц) датчиками.

Для створення більш комфортних умов перебування пацієнтів у відділення передали 30 ковдр, 30 подушок, 30 комплектів постільної білизни та 30 теплих костюмів.