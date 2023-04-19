Сьогодні у Кременчуці ювенальні поліцейські проведуть профілактичні розмови з підлітками

Сьогодні, 19 квітня, у Кременчуці, у парках та скверах ювенальні поліцейські проводитимуть профілактичні розмови з підлітками та перевірятимуть факти продажу алкоголю неповнолітнім. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Такі рейди пов'язані з тим, що діти надто часто тікають з дому, а батьки не знають, де їх шукати. За минулу добу у Кременчуці поліцейські розшукували двох безвісти зниклих дітей. А під час Великодніх вихідних одну неповнолітню дитину госпіталізували в стані алкогольного сп'яніння.
Нещодавно ми стали свідками такої ситуації з підлітками на Дніпрі:
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