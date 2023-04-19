Сьогодні у Кременчуці ювенальні поліцейські проведуть профілактичні розмови з підлітками

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 201

Сьогодні, 19 квітня, у Кременчуці, у парках та скверах ювенальні поліцейські проводитимуть профілактичні розмови з підлітками та перевірятимуть факти продажу алкоголю неповнолітнім. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Такі рейди пов'язані з тим, що діти надто часто тікають з дому, а батьки не знають, де їх шукати. За минулу добу у Кременчуці поліцейські розшукували двох безвісти зниклих дітей. А під час Великодніх вихідних одну неповнолітню дитину госпіталізували в стані алкогольного сп'яніння.

– Ситуації бувають різні й коли ми розповідаємо батькам проблему, чому втекла їхня дитина, часто батьки просто шоковані. Зверніть увагу на те, з ким спілкуються ваші діти. Особливо, неповнолітні дівчата-підлітки. Часто, коли вони тікають, перебувають зі значно старшими та дорослими людьми, яким за 20 років. Тож п оцікавтеся у дітей, які у них інтереси, щоб зрозуміти їх коло спілкування. Це дуже важливо , – говорить Анна Васенко.

Нещодавно ми стали свідками такої ситуації з підлітками на Дніпрі: