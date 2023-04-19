Як минула доба на Кременчуччині: п‘яні дебошири

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За минулу добу у Кременчуцькому районі надзвичайних подій не сталось. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 9 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали трьох водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також на 9 осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.