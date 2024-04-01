«Прозорість та підзвітність» скасувала закупівлю на 2 млн грн

У поле зору робочої групи «Прозорість та підзвітність» потрапила чергова закупівля. Як йдеться у телеграм-каналі очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, скасовано закупівлю на 2 млн грн, які планували витратити на ремонт одного з навчальних закладів у Миргороді.
Раніше голова Полтавської ОВА у своєму Telegram-каналі повідомляв, що різниця між ціновими пропозиціями склала понад 300 тис. грн.
Надалі замовник має провести нову закупівлю з дотриманням усіх вимог законодавства.
Нагадаємо, «Прозорість і підзвітність» звернула увагу на чергову закупівлю у Полтавській громаді. Мова йде про розмітку за 10 мільйонів гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.