«Прозорість та підзвітність» скасувала закупівлю на 2 млн грн

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 136

Мова йде про ремонт одного з навчальних закладів у Миргороді

У поле зору робочої групи «Прозорість та підзвітність» потрапила чергова закупівля. Як йдеться у телеграм-каналі очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, скасовано закупівлю на 2 млн грн, які планували витратити на ремонт одного з навчальних закладів у Миргороді.

«За рішенням групи аудитори провели детальний моніторинг. Підтвердили, що найбільш економічно вигідну пропозицію замовник відхилив із невідомих причин. Виявили порушення, які надалі призвели б до незаконного використання бюджетних коштів і недотримання технологічних норм», — йдеться у повідомленні Філіпа Проніна.

Раніше голова Полтавської ОВА у своєму Telegram-каналі повідомляв, що різниця між ціновими пропозиціями склала понад 300 тис. грн.

«Участь у тендері взяли чотири учасники. Надали цінові пропозиції від 1,6 млн грн до 1,9 млн грн. У результаті замовник відхилив три дешевші пропозиції, лишивши на розгляді найдорожчу», — повідомляв Філіп Пронін.

Надалі замовник має провести нову закупівлю з дотриманням усіх вимог законодавства.

Нагадаємо, «Прозорість і підзвітність» звернула увагу на чергову закупівлю у Полтавській громаді. Мова йде про розмітку за 10 мільйонів гривень.