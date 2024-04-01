Житель Кременчуцького району підробляв документи, щоб отримати компенсацію за розміщення переселенців

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 328 Коментарів: 1

Глобинський районний суд виніс вирок жителю міста Глобине, який отримував протягом кількох місяців допомогу від держави за нібито розміщення вимушених переселенців. Чоловік отримав штраф розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700 грн). Про це стало відомо з вироку, оприлюдненого у Єдиному державному реєстрі судових рішень 28 березня.

У рішенні суду вказали, що обвинувачений підробляв документи, у яких вказав, що в його помешканні він поселив 4 переселенців. Тривало це з травня по жовтень 2023 року. Свою вину чоловік визнав повністю.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» розповідав, як отримати компенсацію витрат за розміщення переселенців.