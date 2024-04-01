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Кременчук

Житель Кременчуцького району підробляв документи, щоб отримати компенсацію за розміщення переселенців

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 328 Коментарів: 1

Вину чоловік визнав повністю

Глобинський районний суд виніс вирок жителю міста Глобине, який отримував протягом кількох місяців допомогу від держави за нібито розміщення вимушених переселенців. Чоловік отримав штраф розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700 грн). Про це стало відомо з вироку, оприлюдненого у Єдиному державному реєстрі судових рішень 28 березня.

У рішенні суду вказали, що обвинувачений підробляв документи, у яких вказав, що в його помешканні він поселив 4 переселенців. Тривало це з травня по жовтень 2023 року. Свою вину чоловік визнав повністю.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» розповідав, як отримати компенсацію витрат за розміщення переселенців.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: kadrovik.isu.net.ua
Теги: суд переселенці підробка документів
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Коментарі: 1

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колобок:
Сьогодні, 16:51

1700 грн?! І все?! За обдурювання держави та ще й в скрутний час!

А "наварив" скільки? 14.77 на одного в день та за півроку.

І підробляння документів, виявляється, не такий вже й страшний злочин.

Цікаво, а органи місцевої влади при перевірці кого бачили?

Ну їй-бо, вирок спонукає до дії. Головне потім - повністю визнати провину, щиро зізнатися і покаятися.

 


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