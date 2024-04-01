Ferrexpo придбала комунікаційне обладнання для підрозділів протиповітряної оборони Полтавщини

Комунікаційне обладнання та джерела альтернативної електроенергії забезпечують безперервність роботи підрозділів оборони та збільшують ефективність визначення загроз з повітря
Компанія Ferrexpo відгукнулася на запит військових про допомогу й придбала обладнання для забезпечення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони України.
Військовим уже передали смартфони, захищені планшети, зарядні станції, екрани, ноутбуки та генератори загальною вартістю 400 тис. грн. Вони висловили свою вдячність за таку потрібну і своєчасну допомогу, що дозволить захищати небо України.
Комунікаційне обладнання та джерела альтернативної електроенергії забезпечують безперервність роботи підрозділів оборони та збільшують ефективність визначення загроз з повітря. У свою чергу це сприятиме оперативному інформуванню відповідних підрозділів та цивільного населення місцевих громад. Компанія Ferrexpo опікується військовими ЗСУ з 2014 року.
З часів повномасштабного вторгнення ця підтримка ще більше посилилася — через спеціально створений Гуманітарний фонд для підтримки бійців та бійчинь ЗСУ, а також на допомогу 12 областям України, що найбільше постраждали від ворожих атак, спрямовано понад 955 млн грн. На подолання гуманітарної кризи було спрямовано сотні тонн продуктів, десятки тисяч товарів побуту, тисячі одиниць електротехніки, сотні тисяч одиниць медикаментів та десятки одиниць комунальної техніки.
Фахівці Ferrexpo завжди на зв’язку з підрозділами оборони для задоволення гуманітарних потреб військових, адже від цього залежить рівень безпеки на Полтавщині й зокрема у громадах, де проживають співробітники компанії та їхні родини.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.