Ferrexpo придбала комунікаційне обладнання для підрозділів протиповітряної оборони Полтавщини

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Комунікаційне обладнання та джерела альтернативної електроенергії забезпечують безперервність роботи підрозділів оборони та збільшують ефективність визначення загроз з повітря

Компанія Ferrexpo відгукнулася на запит військових про допомогу й придбала обладнання для забезпечення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони України.

Військовим уже передали смартфони, захищені планшети, зарядні станції, екрани, ноутбуки та генератори загальною вартістю 400 тис. грн. Вони висловили свою вдячність за таку потрібну і своєчасну допомогу, що дозволить захищати небо України.

«Це наш обов’язок — допомагати ЗСУ, які цілодобово дбають про наш захист. Спільними зусиллями наближаємо Перемогу!», — зазначив Віктор Лотоус, голова правління Полтавського ГЗК, передаючи обладнання захисникам.

«Дякуємо Ferrexpo за такі безцінні подарунки, що допоможуть нам тримати небо над Полтавщиною й продовжувати дбати про захист цивільного населення», — зазначив військовослужбовець підрозділу ППО.

Комунікаційне обладнання та джерела альтернативної електроенергії забезпечують безперервність роботи підрозділів оборони та збільшують ефективність визначення загроз з повітря. У свою чергу це сприятиме оперативному інформуванню відповідних підрозділів та цивільного населення місцевих громад. Компанія Ferrexpo опікується військовими ЗСУ з 2014 року.

З часів повномасштабного вторгнення ця підтримка ще більше посилилася — через спеціально створений Гуманітарний фонд для підтримки бійців та бійчинь ЗСУ, а також на допомогу 12 областям України, що найбільше постраждали від ворожих атак, спрямовано понад 955 млн грн. На подолання гуманітарної кризи було спрямовано сотні тонн продуктів, десятки тисяч товарів побуту, тисячі одиниць електротехніки, сотні тисяч одиниць медикаментів та десятки одиниць комунальної техніки.

Фахівці Ferrexpo завжди на зв’язку з підрозділами оборони для задоволення гуманітарних потреб військових, адже від цього залежить рівень безпеки на Полтавщині й зокрема у громадах, де проживають співробітники компанії та їхні родини.