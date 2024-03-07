У сервісах Ukr.net стався масштабний збій – не працює пошта та стрічка новин

Реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net
У сервісах Ukr.net стався масштабний збій. Про це повідомляє компанія Ukr.net.
Сьогодні вночі, о 1.35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті цього інтернет-користувачам стала недоступна стрічка новин та електронна пошта @Ukr.net.
Також компанія звернулася з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.
Нагадаємо, що ввечері 5 березня стався масштабний збій в роботі таких популярних сервісів, як Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok та інших. Тоді стало відомо, що хусити вимкнули зв'язок між Європою, Азією та Африкою, перебивши кабелі на дні Червоного моря.
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