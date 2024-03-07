У сервісах Ukr.net стався масштабний збій – не працює пошта та стрічка новин

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 240

У сервісах Ukr.net стався масштабний збій. Про це повідомляє компанія Ukr.net.

Сьогодні вночі, о 1.35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті цього інтернет-користувачам стала недоступна стрічка новин та електронна пошта @Ukr.net.

– Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора, – йдеться у повідомленні.

Також компанія звернулася з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

– Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені – ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта @UKR.NET і новинна стрічка на порталі UKR.NET знову працюватимуть, – зазначають в компанії.

Нагадаємо, що ввечері 5 березня стався масштабний збій в роботі таких популярних сервісів, як Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok та інших. Тоді стало відомо, що хусити вимкнули зв'язок між Європою, Азією та Африкою, перебивши кабелі на дні Червоного моря.