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Попри війну та відголос радянщини: чи святкуватимуть кременчужани 8 березня

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 358

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у містян, чи збираються цьогоріч святкувати 8 Березня, та як саме планують це робити. Більше дивіться у відеоматеріалі

Думки кременчужан щодо святкування 8 березня розділилися. Одні даруватимуть квіти, сертифікати на процедури, щось корисне, хтось взагалі не збирається відзначати цей день, бо в країні триває війна.

«Ми не збираємося святкувати. В країні триває війна, тому жодного настрою відзначати будь-що немає. Головне, щоб повернулися хлопці додому живими».

Більше думок про святкування 8 березня дивіться у відео:

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги: 8 Березня опитування свята
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