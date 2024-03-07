Попри війну та відголос радянщини: чи святкуватимуть кременчужани 8 березня

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 358

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у містян, чи збираються цьогоріч святкувати 8 Березня, та як саме планують це робити. Більше дивіться у відеоматеріалі

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