Попри війну та відголос радянщини: чи святкуватимуть кременчужани 8 березня

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у містян, чи збираються цьогоріч святкувати 8 Березня, та як саме планують це робити. Більше дивіться у відеоматеріалі
Думки кременчужан щодо святкування 8 березня розділилися. Одні даруватимуть квіти, сертифікати на процедури, щось корисне, хтось взагалі не збирається відзначати цей день, бо в країні триває війна.
Більше думок про святкування 8 березня дивіться у відео:
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