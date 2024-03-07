Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського генерала, відповідального за ракетні удари по Кременчуку

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Торік цей суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової

5 березня II Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ генерала Сергія Кобилаша, за командування якого підрозділи дальньої авіації РФ били по Кременчуцькій ГЕС, електропідстанції «Кременчук» та розбомбили торгівельний центр «Амстор». Також ордер видали на арешт екскомандуючого Чорноморським флотом РФ адмірала Віктора Соколова.

МКС підозрює Кобилаша та Соколова у цілому ряді воєнних злочинів:

напади на цивільні об'єкти — пункти b та ii частини 2 статті 8 Римського статуту;

заподіянні надмірної шкоди цивільним особам та пошкодженні цивільних об'єктів — пункти b та iv частини 2 статті 8 Римського статуту;

злочин проти людяності — нелюдських діяннях, що умисно заподіюють сильних страждань чи тяжких травм або серйозної шкоди психічному чи фізичному здоров’ю — пункт k частини 1 статті 7 Римського статуту.

В Україні російському генералу та адміралу оголошено одразу декілька підозр за статтями про ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність України та порушення правил та звичаїв війни.

Зміст ордерів на арешт Кобилаша та Соколова МКС не розголошує, аби захистити свідків і гарантувати розслідування. Водночас повідомлення про видачу ордерів на арешт російського генерала та адмірала, на думку судей, може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів.

Українські правоохоронці ведуть одразу декілька розслідувань стосовно Сергія Кобилаша. Йому 58 років, при чому народився Кобилаш в Одесі. Дальньою авіацією РФ він командує з 2016 року і має звання генерал-лейтенанта. СБУ зазначає, що Кобилаш командував бомбардуваннями цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії.

Генерал Сергій Кобилаш ніколи не коментував ракетні обстріли, їхні наслідки та підозри українських та міжнародних правоохоронців.