Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Частина перша
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Амстор, Війна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського генерала, відповідального за ракетні удари по Кременчуку

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 492

Торік цей суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової

5 березня II Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ генерала Сергія Кобилаша, за командування якого підрозділи дальньої авіації РФ били по Кременчуцькій ГЕС, електропідстанції «Кременчук» та розбомбили торгівельний центр «Амстор». Також ордер видали на арешт екскомандуючого Чорноморським флотом РФ адмірала Віктора Соколова. 

МКС підозрює Кобилаша та Соколова у цілому ряді воєнних злочинів:

  • напади на цивільні об'єкти  — пункти b та ii частини 2 статті 8 Римського статуту;
  • заподіянні надмірної шкоди цивільним особам та пошкодженні цивільних об'єктів — пункти b та iv частини 2 статті 8 Римського статуту;
  • злочин проти людяності — нелюдських діяннях, що умисно заподіюють сильних страждань чи тяжких травм або серйозної шкоди психічному чи фізичному здоров’ю  — пункт k частини 1 статті 7 Римського статуту. 

В Україні російському генералу та адміралу оголошено одразу декілька підозр за статтями про ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність України та порушення правил та звичаїв війни.

Зміст ордерів на арешт Кобилаша та Соколова МКС не розголошує, аби захистити свідків і гарантувати розслідування. Водночас повідомлення про видачу ордерів на арешт російського генерала та адмірала, на думку судей, може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів. 

Українські правоохоронці ведуть одразу декілька розслідувань стосовно Сергія Кобилаша. Йому 58 років, при чому народився Кобилаш в Одесі. Дальньою авіацією РФ він командує з 2016 року і має звання генерал-лейтенанта. СБУ зазначає, що Кобилаш командував бомбардуваннями цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. 

Генерал Сергій Кобилаш ніколи не коментував ракетні обстріли, їхні наслідки та підозри українських та міжнародних правоохоронців. 

ПО ТЕМІ:

Російський генерал, який керує бомбардуванням Маріуполя, народився в Україні

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: міноборони РФ
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх