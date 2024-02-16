8 місяців чекали на диво: ексепртиза ДНК підтвердила загибель воїна з Кременчуччини Владислава Дьоміна

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 443

Загинув житель села Великі Кринки — Владислав Дьомін. Наприкінці червня 2023 року Владислав зник на Донецькому напрямку. Й лише через 8 місяців, після експертизи ДНК, вдалося встановити, що військовий загинув при захисті України.

26 квітня 2023 року він був призваний по мобілізації. Службу проходив у складі 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на посаді старшого стрільця-оператора 3 механізованого відділення.

25 червня Владислав зник безвісти на Донецькому напрямку. 8 місяців рідні вірили в диво та чекали на повернення Владислава.

Однак молодий воїн загинув, в результаті експертизи ДНК його тіло було ідентифіковано. Свій останній бій під час наступальних дій він прийняв в районі села Міньківка Бахмутського району.

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