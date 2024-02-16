З суперечками та перекличками. Як кременчуцькі депутати голосували за земельне питання

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 152

Ймовірно, що за проєкт депутати спробують проголосувати на наступному засіданні сесії міської ради

Кременчуцькі депутати провалили голосування за проєкт рішення, що стосується земельних питань жителів міста. Це сталося через недостатню кількість голосів можновладців — саме ж голосування проводили тричі.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання сесії міської ради Кременчука 15 лютого.

Зазначимо, питання, що пов’язані з відведенням земельних ділянок у власність громадян, мають набрати ⅔ голосів від складу міської ради — тобто мінімум 28. Під час обговорення питання міський голова наполегливо прохав колег «на увагу, зосередитись», але за три спроби депутати не змогли зібрати достатню кількість голосів. Ані перекличка, ані суперечки між депутатами Олександром Роженком (фракція «Рідне місто») та Геннадієм Іваняном (колишній член партії «Опозиційна платформа — за життя») до приналежності та присутності членів тієї чи іншої партії та фракцій не допомогли ухвалити рішення.

Ймовірно, що за проєкт, за словами Віталія Малецького, «звичайних кременчужан», спробують проголосувати на наступному засіданні сесії міської ради.

Нагадаємо, вчора на сесії міської ради депутати обговорили капітальні роботи в закладах освіти Кременчука.