Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Поліція розшукує Олександра Піддубного, який у Горішніх Плавнях розбещував дитину

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 298

Чоловік переховується від правоохоронців

На Полтавщині розшукують 50-річного жителя Горішніх Плавнів Піддубного Олександра Миколайовича, який підозрюється у розбещенні малолітньої дитини.

Відомо, що чоловік переховується від органів досудового розслідування.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 50-55 років, вище середнього зросту, повної статури, волосся коротке, темне.

Тих, хто має інформацію про цього чоловіка, яка допоможе пришвидшити його розшук, поліція просить повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: 098-739-26-30 (чергова частина), 098-080-49-04 або 102.

Нагадаємо, що у вересні минулого року, у Кременчуці затримали 49-річного чоловіка, який розбещував двох малолітніх дівчат

0
Автор: Дарія Згура
Теги: розшук розбещення Кременчуцький район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх