Поліція розшукує Олександра Піддубного, який у Горішніх Плавнях розбещував дитину

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 298

На Полтавщині розшукують 50-річного жителя Горішніх Плавнів Піддубного Олександра Миколайовича, який підозрюється у розбещенні малолітньої дитини.

Відомо, що чоловік переховується від органів досудового розслідування.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 50-55 років, вище середнього зросту, повної статури, волосся коротке, темне.

Тих, хто має інформацію про цього чоловіка, яка допоможе пришвидшити його розшук, поліція просить повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: 098-739-26-30 (чергова частина), 098-080-49-04 або 102.

Нагадаємо, що у вересні минулого року, у Кременчуці затримали 49-річного чоловіка, який розбещував двох малолітніх дівчат.