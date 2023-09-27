26 вересня, близько 14.00, у Кременчуці, у кварталі 278, біля гаражів, чоловік розбещував двох малолітніх дівчат. Про це повідомила пресслужба поліції.
До правоохоронців звернулись батьки однієї з постраждалих.
Отримавши інформацію про злочин, на місце прибули слідчі, патрульні, оперативники та ювенали. Наразі фігуранта затримали, вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх, вчинені щодо малолітньої особи) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
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