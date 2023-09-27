У Кременчуці 49-річний чоловік розбещував двох дівчат за гаражами (доповнено, уточнено)

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 1 063 Коментарів: 1

26 вересня, близько 14.00, у Кременчуці, у кварталі 278, біля гаражів, чоловік розбещував двох малолітніх дівчат. Про це повідомила пресслужба поліції.

До правоохоронців звернулись батьки однієї з постраждалих.

Отримавши інформацію про злочин, на місце прибули слідчі, патрульні, оперативники та ювенали. Наразі фігуранта затримали, вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

— Ним виявився 49-річний місцевий, який раніше вже мав проблеми із законом, — розповів Олександр Холондович, начальник Кременчуцького районного управління поліції.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх, вчинені щодо малолітньої особи) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.



