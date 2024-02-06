Сьогодні у Кременчуці прибирають території Ревівського та Свіштовського кладовищ

Сьогодні, 6 лютого, у Кременчуці прибирають території Ревівського та Свіштовського кладовищ. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Працівники спецкомбінату ритуальних послуг вивозять сміття, видаляють та вивозять порослі з території кладовищ. Для цього залучили 2 одиниці техніки та бригаду з 5 працівників.
Наразі прибирання триває.
Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» нещодавно намагався з'ясувати у СКРП, чому кременчужанам не дають проїхати на Свіштовське кладовище, але комунальне підприємство відповідати не захотіло.
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