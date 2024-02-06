У Кременчуці вчергове «замінували» школу

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Сьогодні, 6 лютого, у Кременчуці поліція отримала інформацію про замінування ліцею №31. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За словами Анни Васенко, наразі правоохоронці перевіряють інформацію.

Нагадаємо, що редакцію «Кременчуцького Телеграфа» нещодавно також «замінували». Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.