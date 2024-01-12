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Кременчук, Споживач

Як минулого тижня змінилися ціни на Кременчуччині: капуста подорожчала, а газ подешевшав

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 149

 

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за другий тиждень 2024 року. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Цього тижня найбільше подорожчала капуста найбільше подешевшали молоко та автомобільний газ.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 11 січня подорожчали:

  • капуста білокачанна — на 0,80 грн за кг.

подешевшали:

  • молоко — на 1,20 грн за 0,9 л;
  • буряк — на 0,43 грн за кг;
  • сіль EXTRA — на 0,30 грн за кг;
  • крупа гречана — на 0,20 грн за кг;
  • олія соняшникова — 0,10 грн за літр;
  • бензин — на 0,25 грн за літр;
  • дизельне пальне — на 0,10 грн за літр;
  • автогаз — на 0,90 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Найбільше подорожчали буряк та гречка, а подешевшали яйця: як змінилися ціни на Кременчуччині

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: моніторинг цін Кременчуцький район Кременчуцька РВА Держпродспоживслужба
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