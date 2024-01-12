У Кременчуці внаслідок зіткнення двох автівок травмувався пасажир

11 січня близько 14.10 на виїзді з вулиці Східної на набережну Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці зіткнулися два автомобілі. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.
За інформацією правоохоронців, водій автомобіля BMW 525I рухався вулицею Східною та під час виїзду на головну дорогу на Лейтенанта Дніпрова зіткнувся з автомобілем Peugeot Partner. Внаслідок зіткнення пасажир автомобіля Peugeot отримав незначні травми.
Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко коментує:
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у Котелевській громаді на слизькій ділянці дороги легковик злетів у кювет та перекинувся. Госпіталізація водієві не знадобилася.
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