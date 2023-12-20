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Кременчук, Бізнес/Робота, Полтавщина

Сміттєпереробний завод на Полтавщині допоможе будувати міжнародна компанія

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 253 Коментарів: 1

 

Місце для цього заводу має визначити керівництво області

Міжнародна компанія Miyamoto International Ukraine братиме участь у будівництві сміттєпереробного заводу на Полтавщині. Інформація про це розміщена на сайті Полтавської облвійськадміністрації.

Нещодавно заступник начальника Полтавської ОВА Богдан Корольчук зустрівся із представниками компанії для обговорення побудови в області сміттєпереробного заводу та полігону для твердих побутових відходів.

З його слів, Полтавщині необхідні нові алгоритми у процесі поводження із відходами — в області їх зберігається 280 тисяч тонн твердих побутових та 700 тисяч тонн промислових. Також у Полтавській області налічується понад 500 сміттєзвалищ.

Компанія Miyamoto International Ukraine уже впроваджує подібні екологічні ініціативи у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській.

— Від Полтавщини — ділянка для будівництва заводу. Проєктна документація та спорудження — за кошти міжнародних донорів. Орієнтовно до травня 2024 року триватиме допроєктний процес з узгодження місця, технологій, підготовки належного техніко-економічного обґрунтування, залучення партнерів, — пише очільник області Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Зазначимо також, що американська компанія Miyamoto International із вересня 2022 року розпочала в Україні роботу з відбудови населених пунктів в Україні, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення.

Нагадаємо, у травні представники 7 громад Кременчуччини підписали Меморандум про будівництво сміттєпереробного заводу у Кременчуцькому районі. У листопаді керівництво області спільно з представниками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України підписали Меморандум про співпрацю, що передбачає собою будівництво сміттєпереробних заводів у Кременчуцькій, Полтавській, Лубенській та Кобеляцькій громадах.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Екополітика
Теги: Полтавщина сміттєпереробний завод міжнародна допомога
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Коментарі: 1

721
Andron777:
Сьогодні, 19:27

Потім так як і німця кинуть з видобутком газу на Деївці?smirk


0 0

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