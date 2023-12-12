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У мережі зв'язку Kyivstar стався технічний збій

Сьогодні, 08:39 Переглядів: 271

 

Що робити, аби залишитися на зв'язку

Сьогодні, 12 грудня у мережі зв'язку Kyivstar стався технічний збій. Цю інформацію вже підтвердили в компанії Kyivstar.

Через збій можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.

Відомо, що наразі спеціалісти компанії вже працюють над усуненням проблеми.

Нагадаємо, що в Україні існує національний роумінг.

Для того, щоб ним скористатися, потрібно:

  • відключити автонабір мережі (на Android: налаштування — мобільна мережа чи підключення — оператор / на iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі);
  • знайти й вибрати доступну мережу (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL);
  • якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
  • перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів. Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

Важливо раз на день намагатись повернутися до мережі свого оператора. Вручну або ввімкнувши «автовибір мережі».



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Автор: Дарія Згура
Теги: мобільний зв'язок Київстар KYIVSTAR роумінг
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