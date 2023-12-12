У мережі зв'язку Kyivstar стався технічний збій

Сьогодні, 08:39 Переглядів: 271

Що робити, аби залишитися на зв'язку

Сьогодні, 12 грудня у мережі зв'язку Kyivstar стався технічний збій. Цю інформацію вже підтвердили в компанії Kyivstar.

Через збій можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.

Відомо, що наразі спеціалісти компанії вже працюють над усуненням проблеми.

Нагадаємо, що в Україні існує національний роумінг.

Для того, щоб ним скористатися, потрібно:

відключити автонабір мережі (на Android: налаштування — мобільна мережа чи підключення — оператор / на iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі);

знайти й вибрати доступну мережу (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL);

якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів. Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

Важливо раз на день намагатись повернутися до мережі свого оператора. Вручну або ввімкнувши «автовибір мережі».







