Сьогодні, 12 грудня у мережі зв'язку Kyivstar стався технічний збій. Цю інформацію вже підтвердили в компанії Kyivstar.
Через збій можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.
Відомо, що наразі спеціалісти компанії вже працюють над усуненням проблеми.
Нагадаємо, що в Україні існує національний роумінг.
Для того, щоб ним скористатися, потрібно:
Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів. Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.
Важливо раз на день намагатись повернутися до мережі свого оператора. Вручну або ввімкнувши «автовибір мережі».
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