Використовуйте національний роумінг
У зв'язку з тим, що зараз у частині Полтавщини наявні проблеми зі зв'язком, у Полтавській обласній військовій адміністрації нагадали, що робити, коли зник сигнал вашого мобільного оператора.
В Україні працює національний роумінг. Для того, щоб ним скористатися, потрібно:
- відключити автонабір мережі (на Android: налаштування — мобільна мережа чи підключення — оператор / на iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі);
- знайти й вибрати доступну мережу (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL);
- якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
- перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.
— Важливо раз на день намагатись повернутися до мережі свого оператора. Вручну або ввімкнувши автовибір мережі, — наголосив Дмитро Лунін, Полтавської обласної військової адміністрації.
Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів. Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: poltavandekc.pp.ua
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