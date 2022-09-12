Що робити, коли зник сигнал вашого мобільного оператора

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 386

У зв'язку з тим, що зараз у частині Полтавщини наявні проблеми зі зв'язком, у Полтавській обласній військовій адміністрації нагадали, що робити, коли зник сигнал вашого мобільного оператора.

В Україні працює національний роумінг. Для того, щоб ним скористатися, потрібно:

відключити автонабір мережі (на Android: налаштування — мобільна мережа чи підключення — оператор / на iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі);

знайти й вибрати доступну мережу (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL);

якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

— Важливо раз на день намагатись повернутися до мережі свого оператора. Вручну або ввімкнувши автовибір мережі, — наголосив Дмитро Лунін, Полтавської обласної військової адміністрації.

Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів. Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.















