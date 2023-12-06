Як у Кременчуцькому краєзнавчому музеї військовий загадав бажання Миколаю та започаткував нову традицію

Директор Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська розповіла історію про те, як військовий Євген започаткував нову традицію у музеї.

У суботу, 2 грудня, до Святого Миколая прийшов молодий солдат Збройних Сил України. В той день у його житті трапилася важлива подія — він став хрещеним батьком, а наступного дня вирушив до місця служби. За словами Алли Павлівни, сфотографувавшись зі Святим Миколаєм, юнак оглянув виставки та затримався біля полинялого від погодних умов прапора Кременчука з автографами — подяками волонтерам.

— Він тихо запитав музейну доглядачку: «А можна, я теж напишу на цьому прапорі?».

Трохи розгублена працівниця звернулася до мене. Ми обидві знали, що ні, за інструкцією — не можна… Втім, я швиденько принесла маркер: «Пиши, солдате!».

Це було так зворушливо, так хвилююче! Присутні в залі дивилися на нього з повагою і зацікавленням. Юний кременчужанин щиро усміхався, але в нього був навдивовижу серйозний погляд. Він ніби одразу відчув свою дорослість та відповідальність — перед сім’єю, перед містом, перед Батьківщиною.

Я перехрестила воїна, а він мене обійняв. Стало затишно і так тепло на душі, ніби хтось беззвучно запевнив: «Усе буде добре!», — написала директор музею Алла Гайшинська.