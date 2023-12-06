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Кременчук, Історія Кременчука, Війна

Як у Кременчуцькому краєзнавчому музеї військовий загадав бажання Миколаю та започаткував нову традицію

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 182

Директор музею розшукує військового Євгена, який залишив напис на прапорі

Директор Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська розповіла історію про те, як військовий Євген започаткував нову традицію у музеї. 

У суботу, 2 грудня, до Святого Миколая прийшов молодий солдат Збройних Сил України. В той день у його житті трапилася важлива подія — він став хрещеним батьком, а наступного дня вирушив до місця служби. За словами Алли Павлівни, сфотографувавшись зі Святим Миколаєм, юнак оглянув виставки та затримався біля полинялого від погодних умов прапора Кременчука з автографами — подяками волонтерам.

 

— Він тихо запитав музейну доглядачку: «А можна, я теж напишу на цьому прапорі?». 

Трохи розгублена працівниця звернулася до мене. Ми обидві знали, що ні, за інструкцією — не можна… Втім, я швиденько принесла маркер: «Пиши, солдате!».

Це було так зворушливо, так хвилююче! Присутні в залі дивилися на нього з повагою і зацікавленням. Юний кременчужанин щиро усміхався, але в нього був навдивовижу серйозний погляд. Він ніби одразу відчув свою дорослість та відповідальність — перед сім’єю, перед містом, перед Батьківщиною.

Я перехрестила воїна, а він мене обійняв. Стало затишно і так тепло на душі, ніби хтось беззвучно запевнив: «Усе буде добре!», — написала директор музею Алла Гайшинська.

 

Директор музею додала, що з’явилася ідея започаткувати нову традицію — щоб перед відправкою до місця служби воїни заходили в музей і записували свої імена на прапорі міста.

— Отож у неділю вранці на новому прапорі першим я записала ім’я Євгена — скромненько, у нижній синій частині.

Якщо така традиція вкорениться — буде чудово. А поки що хочу звернутися до солдата, який сором’язливо не вказав своє прізвище: «Женю, коли повернешся — не забудь, обов’язково зайди у краєзнавчий музей, адже за тобою тут боржок: треба дописати на прапорі міста своє прізвище!»

Нагадаємо, що настоятель Свято-Миколаївського кафедрального собору Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про історію, традиції та важливість Дня святого Миколая

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Автор: Альона Душенко
Теги: музей війна солдат
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