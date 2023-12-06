В Горішніх Плавнях обговорили питання запобігання та протидії домашньому насильству

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14 листопада у великій залі Горішньоплавнівської міської ради відбулося чергове засідання координаційної ради із запобігання та протидії домашньому насильству. Крім членів координаційної ради, учасниками зібрання були заступники директорів з виховної роботи закладів освіти, психологи, соціальні педагоги, представники ювенальної превенції поліції. Були серед учасників заходу і журналісти видання «Хроніки тижня».

З доповіддю щодо здійснення профільних заходів упродовж березня-жовтня 2023 року виступила заступниця міського голови Надія Угнічева. Вона є координаторкою виконкому з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Надія Угнічева зазначила, що, починаючи з 2020 року, у суспільстві спостерігається посилена увага до проблем, які пов’язані з різними формами насильства.

— Вважаю, що міжвідомча співпраця у питаннях протидії домашньому насильству є ефективним інструментом у подоланні цієї проблеми у нашій громаді, — підкреслила заступниця міського голови.

Позитивним прикладом такої взаємодії вона назвала налагоджену співпрацю служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики з міською поліцією. Після першого засідання координаційної ради була узгоджена форма повідомлення про факт насильства, яку поліція надає щоденно. Це означає, вказала Надія Угнічева, що соціальні служби реагують на повідомлення протягом доби: надають соціальну, психологічну, правову допомогу постраждалим особам, залучають фахівців інших установ.

— У цілому міжвідомча співпраця з питань запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі у Горішніх Плавнях є ефективною, спільні дії дають позитивні результати, — наголосила Надія Угнічева.

Значна частина виховної та психологічної роботи в освітніх закладах Горішніх Плавнів цього року була спрямована на формування безпечного освітнього середовища, запобігання булінгу, запобігання домашньому насильству. На цьому наголосила у своїй доповіді консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників міського відділу освіти Наталія Полова.

За її словами, в освітніх закладах «розроблено чіткий алгоритм реагування» педагогів, адміністрації, практичного психолога і соціального педагога на випадки домашнього насильства та протиправної поведінки серед школярів.

Фахівці психологічної служби, зазначила Наталія Полова, здійснюють профілактично-просвітницьку роботу щодо запобігання домашнього насильства в сім’ях, булінгу в освітньому середовищі та популяризації здорового способу життя серед школярів. Відповідні заходи проводяться із залученням представників ювенальної превенції відділу поліції, служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики, закладів охорони здоров’я.

Як повідомила Наталія Полова, заступниця директора ЗОШ № 2 Наталія Масляник та практичний психолог СЗОШ № 5 Євгенія Стариніна пройшли навчальний курс за програмою «Діти і війна» в рамках проєкту «Поруч». Це заняття з психосоціальної підтримки та збереження психічного здоров’я дітей, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, та фахівців по роботі з дітьми. Проєкт «Поруч» впроваджується ГО «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. За словами Наталії Полової, з травня 2022 року по травень 2023 року навчання за програмою «Діти і війна» пройшли 20 груп, які складалися з підлітків, батьків та педагогів. У вересні-жовтні поточного року аналогічне навчання пройшли дві освітянські й дві підліткові групи. У рамках проєкту «Надання психосоціальної підтримки та забезпечення правосуддя як складової частини кращого догляду для вразливих дітей» стартувало навчання батьківської групи за програмою «Батьківство без стресу».

Насамкінець учасники засідання затвердили план роботи координаційної ради в рамках Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» 2023 року.