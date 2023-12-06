Рулет із яблуками та корицею — рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 183

Для смачного яблучного рулету важливо, щоб яблука були кисло-солодкими. Рулет виходить низькокалорійним, оскільки зовсім не містить олії

Складові: Борошно — 120 г

Яйця — 4 шт.

Цукор — 130 г

Цукор для начинки — 1 ст. л

Розпушувач — 1 ч. л

Яблука — 5 шт.

Кориця — 0,5 ч. л

Цукрова пудра. Яблука почистьте, натріть на тертці. Додайте цукор, корицю та перемішайте. Яйця збийте з цукром до пишної піни. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і вимішайте лопаткою знизу вгору. Деко вистеліть пергаментним папером. Викладіть яблука, розрівняйте і залийте тістом. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10-15 хвилин до золотистого кольору. Готовий корж одразу переверніть на чистий, сухий рушник. Обережно видаліть пергаментний папір. Згорніть гарячий корж у щільний рулет (допомагайте собі рушником). Трохи остудіть і посипте цукровою пудрою.

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