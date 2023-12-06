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Для дому і сім'ї, Рецепти

Рулет із яблуками та корицею — рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 183

 

Для смачного яблучного рулету важливо, щоб яблука були кисло-солодкими. Рулет виходить низькокалорійним, оскільки зовсім не містить олії

Складові:

  • Борошно — 120 г
  • Яйця — 4 шт.
  • Цукор — 130 г
  • Цукор для начинки — 1 ст. л
  • Розпушувач — 1 ч. л
  • Яблука — 5 шт.
  • Кориця — 0,5 ч. л
  • Цукрова пудра.

Яблука почистьте, натріть на тертці. Додайте цукор, корицю та перемішайте.

Яйця збийте з цукром до пишної піни. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і вимішайте лопаткою знизу вгору.

Деко вистеліть пергаментним папером. Викладіть яблука, розрівняйте і залийте тістом.

Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10-15 хвилин до золотистого кольору.

Готовий корж одразу переверніть на чистий, сухий рушник. Обережно видаліть пергаментний папір. Згорніть гарячий корж у щільний рулет (допомагайте собі рушником). Трохи остудіть і посипте цукровою пудрою.

 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти Смачно Для Дому і Сім'ї
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