Рулет із яблуками та корицею — рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Для смачного яблучного рулету важливо, щоб яблука були кисло-солодкими. Рулет виходить низькокалорійним, оскільки зовсім не містить олії
Складові:
Яблука почистьте, натріть на тертці. Додайте цукор, корицю та перемішайте.
Яйця збийте з цукром до пишної піни. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і вимішайте лопаткою знизу вгору.
Деко вистеліть пергаментним папером. Викладіть яблука, розрівняйте і залийте тістом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10-15 хвилин до золотистого кольору.
Готовий корж одразу переверніть на чистий, сухий рушник. Обережно видаліть пергаментний папір. Згорніть гарячий корж у щільний рулет (допомагайте собі рушником). Трохи остудіть і посипте цукровою пудрою.
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