Про тонни олів'є для військових, евакувацію Ніни Матвієнко та друзів у Кременчуці: інтерв'ю з Арсеном Мірзояном

19 листопада перед концертом у Кременчуці «Телеграфові» вдалося поспілкуватися зі «сталевим голосом країни», співаком Арсеном Мірзояном.
Він розповів, що знаходився у Києві, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії:
— Я вивозив свою сім’ю — Ніну Митрофанівну (Матвієнко, тещу — ред.), Тоню (дружину — ред.) — у Яремче 24 лютого (2022 року — ред.). У мене у дворі з’явилася СБУ і попросила вивезти Героя України, тому що є загроза захвату урядового кварталу. І сказали, якщо Ніна Митрофанівна потрапить у полон, її не зможуть швидко визволити. Я їх вивіз і мені треба було терміново повертатися у Київ.
Я подзвонив багатьом артистам, які тоді знаходились на західній Україні, і всі тоді розказували про вишкіл, про ТрО. Єдиний, хто обізвався — Олександр Положинський. Ми сіл на джип і помчали назад у Київ. Він спитав, що там є. Я йому одразу показав, що в мене на дивані лежать два АКМ (автомати — ред.). Зброя є, підрозділ є. Примикаємо і працюємо. Тому що поки ти будеш щось вирішувати, записуватись в ТрО, проходити вишкіл… Треба бути вже в Києві.
Колектив Арсена Мірзояна з 2014 року почав виступати для військових — співають для прикордонників, бійців прямо на позиціях або коли хлопці відходять на бойове злагодження.
Та додає, що коли він приїжджає до хлопців на фронт, то звик спати в одязі:
Крім того, зараз, під час повномасштабної війни, співак продовжує проводити корпоративи.
Співак зізнається, що іноді не вистачає зібраних коштів після концертів, щоб закрити черговий запит від військової частини — тоді музикант додає власні гроші, а може навіть взяти кредит.
У турі, у рамках якого Арсен Мірзоян приїхав до Кременчука, збирають кошти для 4 мінометних розрахунків — потрібні пікапи, тепловізори, старлінки.
Протягом війни з Росією його команда передала на фронт 1300 автівок, тисячу з яких — за період повномасштабного вторгнення.
У колективу перед Новим роком є акція «Салат для солдат» — роблять кілька тонн олів'є і відвозять бійцям. У 2014 році починали з однієї тонни салату, а минулого року було 11,6 тонни, які перевозили 11 екіпажів.
На запитання, що знає про Кременчук і чи часто буває у нашому місті, артист відповідає:
Також він розповів про історію картини, на якій зображений кременчуцький Свято-Миколаївський собор і яку під час концерту купили за 20 тисяч гривень. Її написав Сергій Сметанкін — український художник, який живе на Донеччині.
Співак додає, що коли їхав у США, також брав із собою такі картини, на яких була зображена Полтавщина — хати, природа.
Щодо творчих планів на найближче майбутнє, Арсен ділиться, що це презентація нового альбому «Сонце». До нього увійшли пісні, навіяні війною — про бійців, доньку, базові життєві цінності, про артистів, які спекулюють на темі війни.
Про те, як пройшов концерт Арсена Мірзояна у Кременчуці, як містяни під час повітряної тривоги співали з музикантом під гітару у фоє Міського палацу культури, читайте у цьому матеріалі.
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