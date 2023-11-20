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Кременчук, Культура, Інтерв'ю, Відео, Інтерв'ю

Про тонни олів'є для військових, евакувацію Ніни Матвієнко та друзів у Кременчуці: інтерв'ю з Арсеном Мірзояном

Сьогодні, 20:34 Переглядів: 205

 

Співак каже, що коли виступає для хлопців на фронті, то звик спати в одязі і навіть бронежилеті

19 листопада перед концертом у Кременчуці «Телеграфові» вдалося поспілкуватися зі «сталевим голосом країни», співаком Арсеном Мірзояном.

Він розповів, що знаходився у Києві, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії:

— Я вивозив свою сім’ю — Ніну Митрофанівну (Матвієнко, тещу — ред.), Тоню (дружину — ред.) — у Яремче 24 лютого (2022 року — ред.). У мене у дворі з’явилася СБУ і попросила вивезти Героя України, тому що є загроза захвату урядового кварталу. І сказали, якщо Ніна Митрофанівна потрапить у полон, її не зможуть швидко визволити. Я їх вивіз і мені треба було терміново повертатися у Київ.

Я подзвонив багатьом артистам, які тоді знаходились на західній Україні, і всі тоді розказували про вишкіл, про ТрО. Єдиний, хто обізвався — Олександр Положинський. Ми сіл на джип і помчали назад у Київ. Він спитав, що там є. Я йому одразу показав, що в мене на дивані лежать два АКМ (автомати — ред.). Зброя є, підрозділ є. Примикаємо і працюємо. Тому що поки ти будеш щось вирішувати, записуватись в ТрО, проходити вишкіл… Треба бути вже в Києві.

Колектив Арсена Мірзояна з 2014 року почав виступати для військових — співають для прикордонників, бійців прямо на позиціях або коли хлопці відходять на бойове злагодження.

— Наприклад, ми їхали у 9 роту 93 бригади передавати пікап. Нас перестріла лікарка стабілізаційного пункту і сказала: У мене щойно вийшла 3 рота 1 батальйону З-ї штурмової бригади, вони всі на антидепресантах, було б непогано, якби ти приїхав і поспівав. Ти їдеш і співаєш у хаті, і більш-менш всі відходять. Артист — це як танк, який психологічно вивозить хлопців з поля бою. Є прикольні моменти, але поки що в моєму телефоні живуть, не можна виставляти їх, бо буде зрозуміла позиція, де це відбувається, — каже Арсен.

Та додає, що коли він приїжджає до хлопців на фронт, то звик спати в одязі:

— Ти спати лягаєш в одязі або навіть у бронежилеті і просто знімаєш каску, а раптом — раз і потрібно бігти. Як ми жартуємо, «олені біжать без розминки».

Крім того, зараз, під час повномасштабної війни, співак продовжує проводити корпоративи.

— Є корпоративи, коли люди замовляють (виступ — ред.) на Дні народження, на ювілеї. Ті гроші я спокійно можу розподіляти як завгодно. Буває, мої знайомі мені дзвонять і кажуть: «Мені 50 років, приїдь. Який гонорар?» Я відповідаю: «Два тепловізори». Я їм висилаю посилання: «Можеш дати гроші, я їх куплю, можеш їх купити і замість гонорару мені віддати». А буває, що гонорар ми самі розподіляємо.

Співак зізнається, що іноді не вистачає зібраних коштів після концертів, щоб закрити черговий запит від військової частини — тоді музикант додає власні гроші, а може навіть взяти кредит.

У турі, у рамках якого Арсен Мірзоян приїхав до Кременчука, збирають кошти для 4 мінометних розрахунків — потрібні пікапи, тепловізори, старлінки.

Протягом війни з Росією його команда передала на фронт 1300 автівок, тисячу з яких — за період повномасштабного вторгнення.

У колективу перед Новим роком є акція «Салат для солдат» — роблять кілька тонн олів'є і відвозять бійцям. У 2014 році починали з однієї тонни салату, а минулого року було 11,6 тонни, які перевозили 11 екіпажів.

— Ми одразу те олів'є, яке вантажитися у машину, разом з машиною даруємо підрозділам, — коментує співак. — Торік був у Бахмуті на Новий рік з генералами. Є така традиція зустрічати Новий рік на фронті.

На запитання, що знає про Кременчук і чи часто буває у нашому місті, артист відповідає:

— Тут чимало друзів. Я коли жив у Запоріжжі, увесь час їздив трасою через Кременчук. Знаю, у вас поряд Власівка, це ж постачальник молока у «МакДональдз».

Також він розповів про історію картини, на якій зображений кременчуцький Свято-Миколаївський собор і яку під час концерту купили за 20 тисяч гривень. Її написав Сергій Сметанкін — український художник, який живе на Донеччині.

— Він свою творчість робить на залишках від коробочок з боєкомплектів. Він підписує, звідки коробка — буває з Соледара, Бахмута. І я попросив його під кожне місто намалювати знакову світлину конкретного міста. І він залюбки це робить.

Співак додає, що коли їхав у США, також брав із собою такі картини, на яких була зображена Полтавщина — хати, природа.

Щодо творчих планів на найближче майбутнє, Арсен ділиться, що це презентація нового альбому «Сонце». До нього увійшли пісні, навіяні війною — про бійців, доньку, базові життєві цінності, про артистів, які спекулюють на темі війни.

Про те, як пройшов концерт Арсена Мірзояна у Кременчуці, як містяни під час повітряної тривоги співали з музикантом під гітару у фоє Міського палацу культури, читайте у цьому матеріалі.

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Автор: Катерина Турубара Відео: Артем Коваленко
Теги: інтерв'ю Арсен Мірзоян співак війна допомога військовим
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