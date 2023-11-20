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Кременчук, Історія Кременчука

Як комуністи у Кременчуці пробували спрямувати обурення патріотів у вигідне русло — спогади дисидента

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 212

 

На фото Микола Кульчинський зачитує резолюцію на мітингу часів перебудови. Ліворуч Олександр Келим — один із лідерів полтавського Руху. Полтава, стадіон Колос

Видання Тexty.org.ua опублікувало уривок зі спогадів дисидента, активного учасника руху за незалежність України, що розпочався в останні роки існування СРСР, а згодом народного депутата України початку 2000-х Миколи Кульчинського. У його спогадах згадується, як у Кременчуці через підприємства таємна агентура просувала свої наративи. 

— Опишу один типовий метод боротьби з рухівцями, який комуністична влада застосовувала по всій Україні і який їй повністю вдався на Полтавщині. У 1989 році полтавські активісти демократичних перетворень в Україні, які були дуже різних напрямів і пізніше оформилися в різноманітні партії, зійшлися на постаті Олександра Келима й висунули його кандидатом у депутати СРСР. Що зробила влада?

Вона створила легенду з такого собі мешканця Кременчука, колишнього міліціонера Миколи Куценка, нібито борця за правду, якого влада незаконно тримає в КПУ (камері попереднього утримання).

На всіх великих підприємствах міста, за його словами, особливо на КрАЗі, оперативники й таємна агентура день і ніч товкли людям про великого правдолюбця й непримиренного борця з клятою партійною номенклатурою та корупцією, аж урешті люди організували страйк на КрАЗі (Кременчуцький автозавод) з вимогою звільнення Куценка.

— Куценко з тріумфом прямо з КПУ з’явився на багатотисячному мітингу страйкарів на заводі й виголосив полум’яну промову, через яку червоною ниткою пройшла неймовірно смілива для тодішньої української радянської людини фраза: «М’якота, собірай чемодани, я за табой пріду» й далі у такому самому дусі. М’якота тоді був першим секретарем обкому КПУ.

Ми ж у цей час готували великий мітинг на підтримку Олександра Келима на стадіоні «Ворскла» в Полтаві, де він мав виступити з передвиборчою промовою. До виборчого округу належала вся Полтавська область, а Кременчук і Полтава — це два найбільші міста.

За його словами, на мітинг у Полтаві прийшло тисяч тридцять людей. І тут з’явився Коля Куценко — той самий колишній капітан міліції, з якого влада «ліпила» безстрашного борця з корупцією.

— Люди ревіли від захвату від його сміливості, а він, довівши їх до найвищого емоційного рівня, заявив: «Да, нам нужєн Рух, но нє етот бандєровскій, как во Львовє і Палтавє».

Усі ж бо знали, що Келим — голова оргкомітету Руху на Полтавщині. Ми не приховували цього, а навпаки, так підкреслювали значущість його постаті, його мужність і принципову демократичність, як і значення створення НРУ для майбутнього України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: історія История Кременчуга КГБ Полтава КрАЗ Рух
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