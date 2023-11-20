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Випускники шкіл Горішніх Плавнів планують майбутнє

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 138 Р

На зустрічі з науковцями майбутні старшокласники дізналися про усі переваги навчання

Для учнів випускних класів Горішніх Плавнів постає питання вибору актуальної професії, необхідних знань і навичок для неї, а питання умов навчання в інститутах або університетах стоїть однаково гостро як перед батьками, так і перед педагогами.

Саме через це школи радо зустрічають представників навчальних закладів, які бажають зустрітися з учнями. Так, до загальноосвітньої школи І-III ступенів № 3 ім. В. О. Нижниченка завітали представники Кафедри відкритих гірничих робіт НТУ «Дніпровська політехніка».

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (НТУ «ДП») є провідним навчально-науковим центром і спрямовує свою діяльність на забезпечення інноваційного розвитку економіки України. Університет має давні традиції, які поєднуються з сучасними завданнями, — готувати не лише високопрофесійні кадри за кожною спеціальністю, але й виховувати свідомих громадян своєї держави.

Сучасний період історії університету — це роки його міжнародного визнання як провідного технічного вищого навчального закладу України.

Під час презентації під назвою «IT-Mining і критичні мінеральні ресурси» школярі дізналися про актуальні питання та виклики, які постали зараз перед підприємствами гірничодобувної та металургійної галузі, такими як Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати компанії Ferrexpo в Горішніх Плавнях.

У сучасних умовах підприємства потребують висококваліфікованих фахівців за напрямом «Гірництво», що в майбутньому дозволить їм застосовувати отримані знання, впроваджуючи унікальні інвестиційні проєкти, слідуючи стратегії Carbon Zero, що передбачає зниження показника вуглецевого сліду до нуля вже до 2050 року, який є першопричиною глобального потепління, що останнім часом відчувають на собі країни Європи.

На зустрічі з науковцями майбутні випускники дізналися про усі переваги навчання: говорили про те, що вивчають студенти, які можливості відкриває перед ними отримання диплома, і яким чином і де можна працювати після закінчення університету. Також обговорювали можливість навчання та стажування за кордоном і проєкти університету, які відкривають нові перспективи.

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Автор: Аліса Котова
Теги: профорієнтація
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