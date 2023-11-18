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Штурмова бригада «Лють» оголосила набір на посади поліцейських та інспекторів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 265

 

До лав штурмової бригади запрошують вмотивованих, рішучих та патріотично налаштованих людей

Штурмова бригада «Лють» оголосила новий набір на посади поліцейських та інспекторів. Про це стало відомо зі списку відкритих конкурсів на вакансії в Національній поліції України.

«Лють» — це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Основні завдання — відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника.

До лав штурмової бригади запрошують вмотивованих, рішучих та патріотично налаштованих людей. На кандидатів, які пройдуть спеціальний відбір, чекає високоякісна підготовка.

  • Подати анкету на участь в конкурсі на вакансію інспектора в місті Київ.
  • Подати анкету на участь в конкурсі на вакансію інспектора в місті Дніпро.
  • Подати анкету на участь в конкурсі на вакансію поліцейський в місті Київ.
  • Подати анкету на участь в конкурсі на вакансію поліцейський в місті Дніпро.

Якщо готові долучитися до лав штурмової бригади «Лють» та захищати Україну — звертайтеся за телефоном 097-725-25-13 або до найближчого центру зайнятості. Анкету кандидата можна також заповнити на сайті.

Нагадаємо, що раніше про умови конкурсу розповідав на «круглому столі» представник департаменту Об’єднаної штурмової бригади «Лють» Ігор Богаєвський у Полтавському обласному центрі зайнятості.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лють бригада набір
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