Штурмова бригада «Лють» оголосила набір на посади поліцейських та інспекторів

Штурмова бригада «Лють» оголосила новий набір на посади поліцейських та інспекторів. Про це стало відомо зі списку відкритих конкурсів на вакансії в Національній поліції України.
До лав штурмової бригади запрошують вмотивованих, рішучих та патріотично налаштованих людей. На кандидатів, які пройдуть спеціальний відбір, чекає високоякісна підготовка.
Якщо готові долучитися до лав штурмової бригади «Лють» та захищати Україну — звертайтеся за телефоном 097-725-25-13 або до найближчого центру зайнятості. Анкету кандидата можна також заповнити на сайті.
Нагадаємо, що раніше про умови конкурсу розповідав на «круглому столі» представник департаменту Об’єднаної штурмової бригади «Лють» Ігор Богаєвський у Полтавському обласному центрі зайнятості.
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