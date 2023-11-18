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Кременчук, Воїни світла

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Олександр Донець

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 514

 

Вічна шана загиблому захиснику

15 листопада у Горішніх Плавнях попрощалася з загиблим на російсько-українській війні солдатом ЗСУ Донцем Олександром. Олександра поховали з почестями на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Народився Олександр Миколайович Донець 5 травня 1976 року у Горішніх Плавнях. З часом родина переїхала у Козельщинську громаду. У 1993 році Олександр закінчив Бреусівську середню школу. Після походження строкової військової служби в лавах Збройних Сил України повернувся до Горішніх Плавнів. Розпочав трудову діяльність на заводі «Промсантехніка».

З 2001 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно навчався у Кременчуцькому державному політехнічному університеті імені Михайла Остроградського, де здобув кваліфікацію менеджера-економіста. З 2010 року працював у ТОВ «Феррострой», із 2019 — у ТОВ «Європабуд».

29 березня 2023 року його мобілізували на російсько-українську війну. 8 листопада, захищаючи Батьківщину, під час виконання штурмових дій навідник механізованого батальйону солдат Збройних Сил України Олександр Донець загинув у районі села Орлянка Куп’янського району Харківської області. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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