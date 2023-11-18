Колишня ув'язнена, зірка Голівуду та міфи про тіло: що кременчужанам почитати на вихідних

Колін Гувер «Спогади про нього» Відсидівши п’ять років у в’язниці за трагічну помилку, Кенна Ровен повертається в місто і сподівається знову стати частиною життя своєї чотирирічної доньки. Однак опікуни її доньки намагаються не допустити Кенну до дівчинки. Єдиний, хто не закриває перед нею дверей — Леджер Ворд, власник місцевого бару. Він — одна з небагатьох ниточок, що веде до доньки Кенни. Між Леджером і Кенною спалахують почуття, та що сильніше вони розгораються, то більшають ризики: ніхто не має дізнатися про їхній зв’язок, адже надто багато стоїть на кону. Кенна мусить здобути прощення за минулі помилки, ставши на шлях зцілення і надії.