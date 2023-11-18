Колишня ув'язнена, зірка Голівуду та міфи про тіло: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Колін Гувер «Спогади про нього»
Відсидівши п’ять років у в’язниці за трагічну помилку, Кенна Ровен повертається в місто і сподівається знову стати частиною життя своєї чотирирічної доньки. Однак опікуни її доньки намагаються не допустити Кенну до дівчинки. Єдиний, хто не закриває перед нею дверей — Леджер Ворд, власник місцевого бару. Він — одна з небагатьох ниточок, що веде до доньки Кенни. Між Леджером і Кенною спалахують почуття, та що сильніше вони розгораються, то більшають ризики: ніхто не має дізнатися про їхній зв’язок, адже надто багато стоїть на кону. Кенна мусить здобути прощення за минулі помилки, ставши на шлях зцілення і надії.
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Гевін Френсіс «Дивовижні пригоди всередині тіла. Велика подорож від голови до п’ят»
Ця книга повністю змінить ваше уявлення про власне тіло, допоможе позбутися багатьох упереджень та отримати цікаві та корисні знання про невидимі процеси, які відбуваються в ньому щодня. А ще відповість на безліч несподіваних запитань:
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Тейлор Дженкінс Рід «Сім чоловіків Евелін Г’юґо»
Відлюдькувата зірка Голлівуду Евелін Г’юґо нарешті готова розповісти всю правду про своє гламурне й скандальне життя. На роль авторки біографії вона запрошує маловідому журналістку Монік Ґрант, і найбільше цей вибір дивує саму Монік. Але вона рішуче налаштована дати новий поштовх власній кар’єрі, тому пристає на цю пропозицію та зачаровано слухає розповідь Евелін: як та у 50-х розпочинала свій шлях до Голлівуду і як пішла із шоубізнесу у 80-х. І за цей час сім разів виходила заміж. А ще розкриває історію нещадних амбіцій, справжньої дружби й великого кохання. Коли розповідь добігає кінця, стає зрозуміло, що долі Евелін та Монік трагічно переплітаються.
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