«Студентом року-2023» став юнак з Кременчуцького льотного коледжу (уточнено)

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У п’ятницю, 17 листопада, у Кременчуці у міському палаці культури відбувся традиційний конкурс «Студент року-2023». Цього разу участь у ньому взяли три вищі навчальних заклади:

Придніпровський інститут вищого навчального закладу Міжрегіональна академія управління персоналом;

Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренка»;

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ.

Академію імені Макаренка представила студентка третього курсу Катерина Півтораченко. Дівчина навчається на вчителя молодших класів з додатковою спеціалізацією англійською мовою. Катерина — голова студентської ради.

Сабіна Білалова представляла Придніпровський інститут вищого навчального закладу МАУП.

Від Кременчуцького льотного коледжу участь в конкурсі взяв курсант Дмитро Ходін. Вперше хлопець збирався брати участь у «Студенті року» ще у 2021 році, але через карантинні обмеження конкурс не проводили. Тому він вирішив спробувати свої сили цьогоріч.

Після представлення організаторів, журі та спонсорів заходу, на сцені міського палацу культури почався перший конкурс — резюме начального закладу та його команди. Учасники танцювали, співали — намагалися якнайкраще розповісти про свій виш.

У другому конкурсі вони розповідали про волонтерську діяльність навчального закладу, а у третьому, фотоконкурсі, показували, як можна надати нове життя старим речам.

Найяскравішим став творчий конкурс, де учасники зі своїми командами показали увесь свій талант та свою любов до рідної країни.

Особливо креативними була команда льотного коледжу, найніжніший номер показала команда придніпровського інституту МАУП, а найяскравішими стала команда гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка.

Ще один конкурс — відзнятий відеоролик про світ віртуальної реальності, провели спонсори конкурсу. Переможцям — команді льотного коледжу, подарували багаторазове відвідування клубу віртуальної реальності у Кременчуці.

Протягом усього заходу на сцені виступали творчі колективи міського палацу культури, які подарували глядачам свої співочі, хореографічні, а також циркові номери.

Окремих слів заслуговують групи підтримки команд, які знаходилися у залі. Вони не шкодували долонь та голосу — аплодували, кричали, підтримуючі учасників.

«Студент року-2023» став справжнім святом молодості, таланту й креативу.

Підбивати підсумки було важко — журі не приховувало цього, адже всі були дуже круті! Але кожен конкурс оцінювали, це допомогло обрати переможця.

Найбільшу кількість балів набрала команда Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ та її лідер Дмитро Ходін. Він став «Студентом року-2023».

Друге місце у команди Обласного коледжу кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка та її лідерки Катерини Півтораченко.



Третьою стала команда Придніпровського інституту вищого навчального закладу Міжрегіональна академія управління персоналом та Сабіна Білалова.

Усі учасники отримали подарунки від спонсорів заходу, серед яких також були величезні музичні колонки та самокат — для команди-переможця.