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На Закарпатті житель Полтавщини намагався втекти в Румунію у супроводі «рожевих фламінго»

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 242

Сам він планував здолати річку на надувному колі

Двох чоловіків, які збирались незаконно перетнути кордон з Румунією річкою Тиса, затримали прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського прикордонного загону. Про це 17 листопада повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Один із плавців є жителем Закарпаття, інший — приїхав з Полтавщини.

Прикордонники з’ясували, що закарпатець пообіцяв своєму товаришеві супроводити його в сусідню країну. З цією метою він забезпечив полтавчанина гідрокостюмом та «надійним» плавзасобом — надувним дитячим колом, а себе закарпатець убезпечив надувними дитячими нарукавниками із рожевими фламінго. Про те, що глибина Тиси на напрямку їх руху сягає чотирьох метрів, а ширина майже 50 метрів, за словами прикордонників, провідник волів мовчати.

За таку послугу закарпатець планував отримати $3200. 

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

Крім того, щодо виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст. 332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» Кримінального кодексу України прикордонники направили до Нацполіції відповідне повідомлення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Закарпаття виїзд за кордон прикордонники
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