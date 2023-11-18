У Кременчуцькому районі чоловік добровільно видав поліції ручні гранати та набої до автомата

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17 листопада близько 12.00 чоловік з одного із сіл Глобинщини повідомив поліцію, що хоче добровільно здати вибухонебезпечні предмети, які знаходяться на території покинутої будівлі.

Як повідомила пресслужба поліції, на місце події виїхали слідчі та вибухотехніки. У дворі 45-річного місцевого мешканця поліцейські вилучили ручні гранати, набої до автомата та інші вибухонебезпечні предмети.

Поліція нагадує, що згідно з ч.3 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю), не підлягає кримінальній відповідальності, якщо добровільно здати органам влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Нагадаємо, що 14 листопада у Кременчуці сталося два інциденти з гранатами — відвідувачці однієї з кав’ярень невідомий чоловік поклав їй до рук гранату, а також чоловік прийшов до «військкомату» з гранатою.